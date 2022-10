Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kleidertausch in Altenkirchen

Am Samstag, 29. Oktober 2022 findet von 10 bis 17 Uhr die nächste Kleidertauschparty in der Jugendkunstschule Altenkirchen statt. Dabei bringen die Teilnehmer ihre aussortierte Kleidung mit und tauschen sie gegen neue Lieblingsteile ein. Getauscht wird sowohl Erwachsenen- als auch Kinderkleidung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die übrig gebliebene Kleidung wird an soziale Einrichtungen gespendet.

„Mit dem Kleidertausch wollen wir zeigen, dass Kleidung Wertschätzung verdient – genau wie die Menschen, die sie herstellen“, so beschreiben es die Organisatorinnen Judith Gondorf und Nadja Michels. Denn etwa vier von zehn Kleidungsstücken werden laut einer Studie von Greenpeace selten oder nie getragen. Sie landen in der hintersten Ecke des Kleiderschranks oder werden schnell wieder entsorgt. Diesem Trend der sogenannten „Fast Fashion“ wollen die Aktivistinnen mit der Kleidertauschparty entgegenwirken.

Initiiert vom Ortsverband der Grünen haben die beiden Vorstandsmitglieder schon Unterstützung für das Projekt gefunden. Die Jugendkunstschule unterstützt den Tag mit ihren Räumlichkeiten und ihrer Hilfe. Es wird Essen angeboten und ein üppiger Maltisch für die Kinder steht bereit. Zeitgleich können Gäste die Ausstellung „Werktagsmalereiwerkstatt“ bewundern. Hier stellen Maler der Tagesstätte ihre Werke aus, die sie unter Anleitung des Künstlers Martin Rück geschaffen haben.

Das Kleidertauschen ist denkbar einfach: Die Teilnehmer bringen aussortierte, gewaschene und noch gut erhaltene Kleidungsstücke mit. Die Kleidung muss nicht von einer bekannten Marke oder nachhaltig produziert sein – Hauptsache, sie ist noch so gut erhalten, dass man sie dem besten Freund oder der besten Freundin geben würde. Auf der Party kann gestöbert und anprobiert werden und die neuen Lieblingsteile dürfen mit nach Hause genommen werden. Übriggebliebene Kleidung wird an den Caritas-Laden in Altenkirchen gespendet.