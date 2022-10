Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Über Musikschul-Generationen hinweg – Konzert zum Abschluss des Jubiläumsjahres

Den Blick zurückschweifen lassen, im Hier und Jetzt einen Meilenstein setzen und zeitgleich die Tür in die Zukunft öffnen: Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres und 50. Geburtstages hat sich die Kreismusikschule etwas Besonderes einfallen lassen. Am Sonntag, 6. November, wird um 16 Uhr im großen Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen der Schlussakkord des Jubiläums gesetzt. Über Musikschul-Generationen hinweg spielen kleine Ensembles, in denen aktive und ehemalige Lehrer und Schüler mitwirken.

„Es wird ein besonderes Konzert. Wir freuen uns auf ein buntes und ansprechendes Programm, wie man es von der Musikschule aus den vergangenen Jahren kennt“, so Simone Bröhl, Lehrkraft an der Musikschule, die das Konzert konzipiert und vorbereitet hat.

Nach dem großen Musikschulkonzert, der Aktion „Geburtstagsständchen“ im Internet und dem erfolgreichen Musikschulfest im Sommer beendet die Musikschule damit ihr Jubiläumsjahr. „Wir wollen damit wieder viele Menschen zusammenführen, die sich mit unserer Schule über die Zeiten hinweg verbunden fühlen“, betont Schulleiter Dimitri Melnik. Fotos aus alten Tagen laden zum Entdecken und gemütlichen Plaudern in den Pausen ein. Anstelle eines Eintrittsgeldes freut sich der Förderverein der Musikschule über eine Spende für kommende Projekte.

Foto: Das generationsübergreifende Konzert der Kreismusikschule schlägt eine Brücke aus der Vergangenheit in die Gegenwart und will ebenso eine Tür in die Zukunft öffnen. Foto: Kreisverwaltung