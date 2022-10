Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Ralf Lindenpütz ist neuer Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

Nachdem Matthias Gibhardt zum 31. Mai 2022 sein Amt als Stadtbürgermeister zur Verfügung gestellt hatte, wurde bei der Kommunalwahl am 18. September 2022 Ralf Lindenpütz zum neuen Stadtbürgermeister gewählt.

In der Sitzung des Stadtrates am 05. Oktober 2022 wurde Ralf Lindenpütz durch den Ersten Beigeordneten Paul-Josef Schmitt ernannt, vereidigt und in sein Amt eingeführt. Damit hat Ralf Lindenpütz die Amtsgeschäfte übernommen. Stadtbürgermeister Lindenpütz ist über das Stadtbüro unter der Rufnummer 02681 – 98 26 220 oder per Mail stadtbuergermeister@altenkirchen.de erreichbar. Foto: VG AKFL