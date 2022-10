Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

SCHÜRDT – Torsten Saynisch zum Ortsbürgermeister in Schürdt ernannt

Nachdem Ortsbürgermeister Klaus Wiesemann sein Amt zum 31. Juli 2022 niedergelegt hatte, stellte sich Torsten Saynisch am 18. September 2022 der Urwahl und wurde von den Wahlberechtigten zum neuen Ortsbürgermeister gewählt.

In der Sitzung des Ortsgemeinderates am Dienstag, 11. Oktober 2022 ernannte und vereidigte der Erste Beigeordnete Konrad Mockenhaupt den neu gewählten Ortsbürgermeister Torsten Saynisch und führte ihn in sein Amt ein. In seiner Antrittsrede sprach Saynisch die Projekte und Maßnahmen an, die als nächstes in Schürdt anstehen. Eine weitere Sitzung des Ortsgemeinderates wird bereits am 24. Oktober stattfinden.

Bürgermeister Fred Jüngerich überbrachte Torsten Saynisch die Glückwünsche der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und dankte Konrad Mockenhaupt für die Führung der Amtsgeschäfte während der Vertretungszeit. „Gerade in kleineren Orten wie Schürdt wird Dorfgemeinschaft groß geschrieben und kommunale Selbstverwaltung gelebt!“, so Jüngerich in seiner Laudatio. Foto: VG AKFL