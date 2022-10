Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Circus Ronelli gastiert in der Kreisstadt

Der noch recht junge Verein „Wäller Helfen e.V.“ bietet ein Netzwerk für Nachbarschaftshilfe an und unterstützt gerade in schwierigen Zeiten Menschen in sozialen Notlagen. Erst im April lud man Flüchtlinge aus der Ukraine zu einer Extravorstellung des Circus Ronelli in Hachenburg ein. Die Aktion war so erfolgreich, dass es jetzt eine Neuauflage in Altenkirchen gab.

Auf den Weg gebracht hat dies der Wissener Circus-Freund Ferdinand Klaas. Er unterstützt das kleine Familienunternehmen seit seiner Gründung vor fünf Jahren unermüdlich. So verteilt er große Mengen an Werbeflyern an den einzelnen Spielorten, klebt Plakate oder kümmert sich um die Restauration während der Darbietungen. Wieviel Popcorn er schon zubereitet hat, kann Klaas nicht sagen. Es sind jedenfalls unzählige volle Tüten.

Das Schicksal der Flüchtlinge während des terroristischen Angriffskriegs brachte Klaas dazu, „Wäller Helfen“ erneut anzusprechen. Dort zeigte man sich angetan und sagte Hilfe zu. Die Westerwälder luden gezielt Ukrainer ein und machten einen Termin für die Sondervorstellung klar. Dem Circus selbst ließ man einen ansehnlichen Betrag zukommen.

Am Sonntagnachmittag war es dann soweit. Nach zwei regulären Vorstellungen stand die große Ronelli-Show für geflüchtete Menschen aus dem gesamten Westerwald auf dem Programm. Der Circus steuerte je eine Tüte Popcorn und ein Softgetränk für alle Besucher bei.

Gekommen waren dann rund 200 Gäste, darunter viele Kinder. Übersetzerin Iryna Marmè erklärte um was es ging, seitens der Wäller Helfer sprach Vorstandsmitglied Volker Stahl einige Worte zur Begrüßung.

Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz bedankte sich bei dem Verein und lobte auch Maike und Fernando Trumpf als Circusbetreiber für ihr Engagement: „Ganz toll was Sie hier machen!“ Ein besonderes Willkommen galt natürlich den Geflüchteten aus der Ukraine.

Die Vorstellung selbst, auch wenn es die dritte an diesem Tag war, ging gewohnt präzise über die Bühne beziehungsweise durch die Manege. Neu war eine Ponydressur. Zu einem der Höhepunkt geriet der (fast) lebensgroße Dinosaurier. Auch die Akrobatikdarbietungen an Arealnetz und Luftring lösten den verdienten Beifall aus. Feuerspucker „Francesco“ begeisterte mit seinen wahrhaft atemberaubenden Kunststücken. Die beiden jüngsten „Ronellianer“ bewährten sich an den Rola-Rolas.

Im Streichelzoo konnten sich die Kinder mit Esel „Edgar“ anfreunden. Wer den ganzen Tag lang unentwegt Popcorn zubereitet hat, braucht eigentlich gar nicht erwähnt zu werden, natürlich Ferdinand Klaas. Die nächsten Vorstellungen in Altenkirchen (Weyerdamm) gibt es am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag.

Ab Freitag, 28. Oktober, gastiert der Circus dann in Scheuerfeld, Maximilian-Kolbe-Straße und ab Mitte Januar 2023 wieder einmal in Birken-Honigsessen. Auskunft und Terminreservierung unter Tel. 0151 14902067 (bt) Fotos: Bernhard Theis