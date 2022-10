Veröffentlicht am 19. Oktober 2022 von wwa

EHLSCHEID – Aufbruch eines Bauwagens in Ehlscheid

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen, 17 bis 18. Oktober 2022 haben unbekannte Täter in der Parkstraße in Ehlscheid einen Bauwagen aufgebrochen. Aus dem Bauwagen ist Werkzeug in einem Wert im hohen dreistelligen Bereich entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei