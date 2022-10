Veröffentlicht am 19. Oktober 2022 von wwa

KOBLENZ – Warnung vor aktueller Betrugswelle durch falsche Polizeibeamte

Derzeit kommt es vermehrt zu den bekannten telefonischen Betrugsversuchen. Mindestens zehn Betrugsversuche sind bereits bekannt geworden. Mit der üblichen Masche „Enkeltrick“ rufen vermeintliche nahe Angehörige weinend an, (falsche) Polizeibeamte übernehmen anschließend das Telefonat. In diesem Zuge wird den Betroffenen durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft gemacht, dass sich die Angehörigen in einer Notlage befinden und dringend Geld benötigen würden.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, solche Gespräche sofort zu beenden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die örtliche Polizeidienststelle und Ihre Angehörigen und vergewissern Sie sich, dass eben diese Sie nicht angerufen haben. Geben Sie zudem niemals Informationen über Ihre finanziellen Verhältnisse am Telefon preis und übergeben Sie vor allem kein Bargeld oder sonstige Wertsachen. Die echte Polizei verlangt niemals deren Herausgabe! Quelle: Polizei