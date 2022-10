Veröffentlicht am 19. Oktober 2022 von wwa

HORHAUSEN – 20. Westerwälder Drachenflugtage in Horhausen

Das 20. Westerwälder Drachenflugfest spielte sich bei sehr durchwachsenem Wetter am Oktoberwochenende in Horhausen ab. Das Drachenflugfest wird seit einigen Jahren am Floriansweg, auf den Wiesen unterhalb des Feuerwehrhauses in Horhausen veranstaltet. An zwei Tagen steigen dort, soweit es die Winde zulassen, die tollsten Drachengebilde auf. Aussteller zeigen ihre Drachenkunstwerke und ihre Flugkünste. Auch Gäste kommen mit und ohne Drachen, lassen sie steigen oder sind begeistert von den schwebenden Flugmodellen.

Die Begrüßung und Eröffnung nahmen Bürgermeister Fred Jüngerich und Ortsbürgermeister Thomas Schmidt vor. Als Gäste begrüste man Landrat Dr. Peter Ender und den 1. Beigeordneten der VG Altenkirchen-Flammersfeld Rolf Schmidt-Markoski

Akteure an diesen beiden Tagen waren die Mitglieder des Drachenclub (DC) Dreamcatcher (Interessengemeinschaft der Drachenflieger Westerwald) aus Kleinmaischeid, sie sind seit 2013 dabei. Die Moderation führten wieder Nicole Baumert und Klaus Nümm durch. Sind begleiten das Geschehen bereits seit 2004.

Zu sehen gab es Lenkdrachenvorführung, Trickflüge mit Zweileiner und Vierleiner. Die Bonbonsfähre für die Kinder. Ein großer Drachen zog eine Fähre mit Bonbons hoch. Auf einer gewissen Höhe öffnete sie sich und die Kinder konnten die Bonbons fangen oder aufsammeln. Abends ab 19 Uhr, nach Einbruch der Dunkelheit, fand ein Nachtfliegen mit beleuchteten Drachen statt, oder Drachen, die extra hierfür angestrahlt wurden.

Die Veranstaltung wurde 2001 das erste Mal organisiert. 2011 ist sie durch ein Unwetter ausgefallen, ansonsten hat sie jährlich stattgefunden! Von 2012 bis 2015 wurde diese Veranstaltung am Tennisclubhaus, im Amselweg in Horhausen durchgeführt. Seit 2016 wieder auf den Wiesen unterhalb des Feuerwehrhauses. Die Kooperation und Planung liegt bei der VG Altenkirchen-Flammersfeld, in der Abteilung Orga/Tourismus von Martina Beer. (mbe) Fotos: Beer