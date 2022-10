Veröffentlicht am 20. Oktober 2022 von wwa

MAINZ – Landesmusikrat verleiht an Hermann Bäumer Preis für die Verdienste um die MusikKultur

Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz, Dachverband für das Musikleben im Land und somit Interessenvertreter von mehr als 500.000 musizierenden Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, verleiht am Freitag, dem 28. Oktober im Rahmen eines Konzerts im Staatstheater Mainz den „Preis des Landesmusikrats für die Verdienste um die MusikKultur“ an den Generalmusikdirektor des Staatstheaters Mainz, Hermann Bäumer. Die Laudatio übernimmt Klaus Wallendorf, ehemaliges Mitglied der Berliner Philharmoniker und Autor. Das Konzert ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Philharmonischen Staatsorchester Mainz, dem LandesJugendOrchester und dem LandesJugendChor Rheinland-Pfalz. Es wird vom Preisträger Hermann Bäumer geleitet.

Peter Stieber, Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, freut sich sehr über das einstimmige Votum des Präsidiums, Hermann Bäumer zum vierten Preisträger zu küren: „Hermann Bäumer ist ein herausragender Protagonist der rheinland-pfälzischen Musikszene und ein großer Förderer der musikalischen Jugend. Neben seinem wiederholten Einsatz als Dirigent unseres LandesJugendOrchesters zeichnet sich Bäumer auch durch seinen Einsatz für die zeitgenössische Musik aus. So sind das Kooperationsprojekt „Mainzer Komponistenportrait“ oder die von ihm konzipierte Konzertreihe „Auf Wiederhören“ beispielhafte Ideen für die Unterstützung der Neuen Musik.“

Hermann Bäumer ist seit der Spielzeit 2011/2012 Chefdirigent des Philharmonischen Staatsorchesters Mainz sowie Generalmusikdirektor des dortigen Staatstheaters. Als einstiger Berliner Philharmoniker weiß er um die Raffinessen guter Orchesterarbeit und wird für seine bescheidene und der Musik verpflichteten Art von Orchestern auf der ganzen Welt geschätzt.

Von 2004 bis 2011 war er Generalmusikdirektor des Osnabrücker Sinfonieorchesters und bekam für die Einspielung der 1. und 2. Sinfonie des Komponisten Josef Bohuslav Foerster einen ECHO Klassik. In Mainz dirigiert Hermann Bäumer nicht nur beeindruckende Sinfoniekonzerte – 2018/2019 für das Beste Konzertprogramm der Saison durch den Deutschen Musikverleger-Verband ausgezeichnet –, sondern zeigt sich natürlich auch als versierter Operndirigent. Zu den Höhepunkten der vergangenen Spielzeiten zählen unter anderem Ligetis Le Grand Macabre, Wagners Die Meistersinger von Nürnberg, Poulencs Dialogues des Carmélites, Mathis der Maler von Paul Hindemith und Boris Godunow von Modest Mussorgskij.

Der Preis des Landesmusikrats für die Verdienste um die MusikKultur wird in unregelmäßigen Abständen an Persönlichkeiten vergeben, die sich in besonderem Maße durch ihr Engagement für die MusikKultur im Land verdient gemacht haben. Bisherige Preisträger waren im Jahr 2011 der ehemalige Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, Hans-Peter Schössler, im Jahr 2014 der rheinland-pfälzische Komponist Volker David Kirchner und im Jahr 2019 der langjährige Domkapellmeister am Hohen Dom zu Mainz Prof. Mathias Breitschaft.

Das Konzert mit Preisverleihung findet am Freitag, den 28. Oktober 2022 um 20 Uhr im Staatstheater Mainz statt. Karten sind erhältlich im Vorverkauf des Staatstheaters. Auf dem Programm des Konzerts stehen Debussys „La Damoiselle élue“ und Ravels „Daphnis et Chloé“. Es musizieren und singen das Philharmonische Staatsorchester Mainz gemeinsam mit dem LandesJugendOrchester und dem LandesJugendChor Rheinland-Pfalz unter musikalischer Leitung von Hermann Bäumer. Foto: Felix Broede

