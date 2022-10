Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Kreiskantorin bietet Orgelunterricht an

Seit dem 1. September ist Hyejoung Choi die neue Kreiskantorin im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen. „Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen im Kirchenkreis“, sagt die Südkoreanerin, „und ganz besonders darauf, mit vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt zu haben und vor allem musizieren zu können!“

Die volle Stelle der B-Kirchenmusikerin teilt sich zu jeweils 50 Prozent auf die Kirchengemeinde Altenkirchen und den Kirchenkreis Altenkirchen auf. Neben der Ausgestaltung der Gottesdienste in der Kirchengemeinde, den Proben mit der Kantorei und dem Posaunenchor wird sie im gesamten Kirchenkreis Konzerte, Fortbildungen und vor allem Unterricht im Fach Orgel anbieten: „Kirchenmusik braucht Nachwuchs!“, sagt Hyejoung Choi und sieht in der Nachwuchsgewinnung eine ihrer Hauptaufgaben. „Alle Interessierten mit Grundkenntnissen im Klavierspiel können sich bei mir melden!“, so Choi weiter. Der Unterricht kann in der Kirche der jeweiligen Heimatgemeinde und natürlich auch an der frisch renovierten und erweiterten Walcker-Orgel der Konzertkirche in Altenkirchen stattfinden. Bei allen Fragen zum Orgelunterricht, dem Befähigungsnachweis für das Instrument Orgel oder zu einer möglichen Ausbildung für Kirchenmusik im Nebenamt (C-Kurs) gibt die Kreiskantorin Auskunft per Mail (hyejoung.choi@ekir.de) oder unter 0176 / 303 485 47.

Hyejoung Choi wurde 1989 in Südkorea geboren und hat in Seoul ihren Bachelorabschluss im Fach Orgel abgelegt, um dann in Freiburg im Breisgau den Masterabschluss bei Prof. Zsigmond Szathmáry anzuschließen. Danach folgte das Konzertexamen in Saarbrücken bei Prof. Andreas Rothkopf. Voraussichtlich im Dezember wird sie das Bachelorstudium in Kirchenmusik in Frankfurt am Main abschließen. Sie ist Orgelstipendiatin 2021/2022 des Kuratoriums Bad Homburger Schloss. Foto: Kirchenkreis

Kreiskantorin Hyejoung Choi am Spieltisch der Orgel der Konzertkirche Altenkirchen