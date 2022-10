Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

OBERIRSEN – Illegale Entsorgung im Forst der Gemarkung Oberirsen an der L 276

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Montag, 17. Oktober 2022 über eine Ablagerung von teils original verpackten Säcken mit Baumörtel (Kimmschichtmörtel der Marke Weber) sowie Baugips (Rotband der Firma Knauf) informiert. Es handelt sich hierbei um circa 20 Säcke. Des Weiteren wurden Styropor, Kunststoffabfälle, Gipskartonplatten und auch Behältnisse von Bauchemie entsorgt. Die illegale Ablagerung wurde im Bereich der L 276 von Weyerbusch in Richtung Windeck-Leuscheid gemeldet, an einem Waldweg, 50 Meter von der L276 entfernt.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-