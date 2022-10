Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

WEYERBUSCH – BI gegen B8-Ortsumgehungen trifft sich mit dem Landesverband und der Kreisgruppe Altenkirchen des BUND

Die Bürgerinitiative gegen B8 Ortsumgehungen empfängt den Landesverband und die Kreisgruppe Altenkirchen des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) und alle weiteren Gäste mit einem charmanten kleinen Open-Air-Konzert anlässlich ihres Treffens zum Thema „Verkehrspolitik“. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und willkommen. Es darf mitgesungen werden! Am Montag, 24. Oktober 2022 von 16 bis 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des SV OG Weyerbusch, in 57635 Weyerbusch in der Herchener Straße 30.