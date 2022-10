Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Führerschein nach gefährlichem Überholmanöver entzogen

Dienstagmorgen, 18. Oktober 2022 befuhren gegen 04:30 Uhr zwei LKW die B 42 aus Richtung Hammerstein in Richtung Neuwied. Zu diesem Zeitpunkt war es dunkel, es regnete, die Fahrbahn war nass. Kurz vor dem Campingplatz Leutesdorf, in einem Kurvenbereich, begann der hintere der beiden LKW den vorausfahrenden LKW zu überholen, obwohl die Verkehrslage unübersichtlich war. Als die beiden LKW auf gleicher Höhe fuhren, kam ein PKW im Kurvenbereich entgegen. Alle drei Fahrzeuge mussten stark bremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Dem 45jährigen Beschuldigten wurde aufgrund seines Verhaltes der Führerschein an Ort und Stelle entzogen, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Quelle: Polizei