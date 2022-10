Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

LINZ – Pkw überschlägt sich auf der L 256 in Höhe des Linzer Krankenhauses

Am Samstagmorgen, 15. Oktober 2022 überschlug sich ein 25-jähriger Pkw-Fahrer auf der L 256 in Höhe des Linzer Krankenhauses mit seinem Fahrzeug. Der Mann blieb unverletzt, an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Als Grund für den Unfall vermutet die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit. Quelle: Polizei