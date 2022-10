Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 von wwa

HAMMERSTEIN – Versuchter Cyberbetrug in Hammerstein

Am Freitagmittag, 14. Oktober 2022 erhielt ein 71-jähriger Mann aus Hammerstein den Anruf eines unbekannten Mannes, der einen Lottogewinn in Aussicht stellte. Der könne aber erst ausgezahlt werden, wenn eine Gebühr in Höhe von 1.700 Euro auf ein belgisches Konto eingezahlt würde. Da dem Geschädigten die Betrugsmasche bekannt war, ging er nicht auf die Forderung ein und beendete das Telefonat. Quelle: Polizei