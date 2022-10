Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der B 256 durch schiebenden Radfahrer verursacht

Montagmorgen, 17. Oktober 2022 wurde gegen 04:50 Uhr bei der Polizei Neuwied ein Verkehrsunfall auf der B 256 in Höhe der Anschlussstelle Block gemeldet. Ein 56jähriger Radfahrer schob als Fußgänger ein Fahrrad über die Bundesstraße 256 in Fahrtrichtung Bundesstraße 9 und zwar auf der rechten Seite des rechten Fahrstreifens. Er war dunkel gekleidet und verfügte nicht über Reflektoren oder ähnliches. Die in gleicher Richtung fahrenden 33jährige PKW-Fahrerin nahm im letzten Moment den Fußgänger wahr, wich aus und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das in die Schutzplanken einschlug. Beide Verkehrsunfallbeteiligten blieben unverletzt, am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrbahn wurde zur Verkehrsunfallaufnahme für circa zwei Stunden gesperrt. Quelle: Polizei