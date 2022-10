Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwieder Tourist-Information erweitert Service

Die Tourist-Information (TI) der Stadt Neuwied hat ihren Service als Vorverkaufsstelle deutlich ausgebaut. Sie ist ab sofort an zwei wichtige Ticketsysteme angebunden und dient den Anbietern Reservix und Ticket Regional als offizielle Vorverkaufsstelle. TI-Leiterin Vanessa Selent freut sich darüber, dass die entsprechenden Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten. „Wir erhoffen uns davon einen Aufschwung auch für das Neuwieder Kulturleben“, sagt Selent. „So können die Neuwiederinnen und Neuwieder künftig bei uns Tickets für alle Veranstaltungen in der Deichstadt kaufen – beispielsweise von der Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater, der Kleinkunstbühne Neuwied oder für diverse Events im Heimathaus.“ Bislang waren in der TI auf dem Luisenplatz nur Tickets für städtische Veranstaltungen erhältlich. Durch die stärkere Vernetzung erweitert die TI den Kundenservice übrigens nicht nur für Neuwied, sondern auch über die Deichstadt hinaus. Denn wer Tickets mit Reservix und Ticket Regional vertreibt, ist ebenfalls an deren deutschlandweites Netz angeschlossen.

Die Neuwieder Tourist-Info liegt an der Marktstraße 59 und ist barrierefrei zugänglich. Sie ist von April bis Oktober von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag von 10.15 bis 14.30 Uhr sowie Sonn- und Feiertag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Von November bis März gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag von 10.30 bis 14 Uhr. An Sonn- und Feiertag ist die TI von November bis März geschlossen. Zu erreichen ist sie via Telefon unter 02631 802 5555, Fax 02631 802 5556, E-Mail tourist-information@neuwied.de.