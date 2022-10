Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

BETZDORF – PC-Kenntnisse weiter ausgebaut

In Betzdorf fand nach langer Pause wieder der Computeraufbaukurs für Kinder „PC-Kids 2“ statt. Unter fachkundiger Anleitung der beiden Referenten Paulina Müllers und Jonathan Müllers wurden die in einem Schnupperkurs erlernten Inhalte aus den Programmen Libreoffice und Librecalc vertiefend an neuen Beispielen angewandt und erläutert. Darüber hinaus wurde die Suche und das Weiterverarbeiten von Informationen aus dem Internet, seien es Bilder, Texte oder Dateien vorgestellt und geübt. Auch gab es eine Einführung in das Mailprogramm. Zufrieden verabschiedeten sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Kurses mit ihrem erarbeiteten PC-Führerschein. „PC-Kids 2“ ist ein Kooperationsangebot der Kreisjugendpflege Altenkirchen und der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. (Foto: Kreisverwaltung)