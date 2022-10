Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Figurative Malerei – Begegnungen in Farbe“ – Kreisvolkshochschule zeigt Werke der Brachbacher Künstlerin Nina Niederhausen

Ab Montag, dem 31. Oktober, präsentiert die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12) die Ausstellung „Figurative Malerei – Begegnungen in Farbe“ mit Bildern von Nina Niederhausen. Die Ausstellung der Brachbacher Künstlerin zeigt Werke in Aquarell, Acryl und Öl. Ihre Arbeiten beschäftigen sich unter anderem mit der Figuration von Menschen, Tieren, Gegenständen und Landschaften. Zum Ausstellungsbeginn am Montag, den 31. Oktober, lädt die Kreisvolkshochschule gemeinsam mit der Künstlerin für 18 Uhr zu einer Vernissage ein.

Ein fotorealistisches Bild zu erschaffen ist nicht Intention der Künstlerin, wohl eher, einen realistischen Gesamteindruck in ihren Werken hervorzurufen. Hierbei gefallen ihr vor allem die Situationen des Alltags, kurze Momente und Begegnungen auf Leinwand festzuhalten und diese farbenfroh, unter Einfluss von Licht und Schatten darzustellen.

In der Ausstellung in den beiden Fluren der Kreisvolkshochschule werden kleine und großformatige Gemälde gezeigt. Bis zum Jahresende sind die Bilder während der regulären Öffnungszeiten der Kreisvolkshochschule zu sehen. Anmeldungen zur Vernissage: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

