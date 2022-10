Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

KIRCHEN – „Ich bewege mich – mir geht es gut!“ – neues Bewegungsangebot für ältere Menschen in der VG-Kirchen

Bewegung macht Freude, hält fit und gesund. Das gilt für alle Altersgruppen und gewinnt mit zunehmendem Alter besondere Bedeutung. Die rheinland-pfälzische Kampagne „Ich bewege mich – mir geht es gut!“ will den Spaß an der Bewegung fördern und mehr körperliche Aktivität in den Alltag älterer Menschen bringen.

Im Rahmen der Kampagne startet die Stadt Kirchen jetzt ein neues Bewegungsangebot für ältere Menschen. Unter Anleitung der zertifizierten Bewegungsbegleiterinnen Lea Haubrich, Michaela Sandweg und Andrea Keßler, Gemeindeschwester plus der Stadt Kirchen, treffen sich die Teilnehmenden ab dem 8. November 2022 jeden Dienstag von 15:15 bis 16:30 Uhr im Bürgerhaus Katzenbach, um gemeinsam in Schwung zu kommen. Das Bürgerhaus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Mitmachen können alle Seniorinnen und Senioren aus der Verbandsgemeinde Kirchen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Für die Teilnahme sind weder sportliche Vorkenntnisse noch eine spezielle Ausrüstung erforderlich. Alle Übungen und Spiele können in Alltagskleidung absolviert werden.

Wer Fragen zum Bewegungsangebot hat, kann sich bei der Gemeindeschwester Plus der Stadt Kirchen, Andrea Keßler, unter der Rufnummer 0160/93 87 39 70 melden.