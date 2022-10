Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

BEROD – „Sesam öffnet sich“: Fantastische Märchenreise im Beroder Bürgerhaus

Wie ist das eigentlich, wenn man auf eine Welt trifft, die vollkommen anders ist als die eigene? Das prämierte „L’Una Theater“ aus Beulich im Rhein-Hunsrück-Kreis erzählt am 6. November im Beroder Bürgerhaus in einem turbulenten Schauspiel von einem kleinen Viereckwesen, das das Kugelland entdeckt: „Sesam öffnet sich“ ist der geheimnisvolle Titel des Stücks, in dem mit viel Witz, wenigen Worten und packender Live-Musik auf eine abenteuerliche Expedition eine noch abenteuerlichere Begegnung folgt.

Das von Gabi Mohr gegründete „L’Una Theater“ tourt seit 1998 mit viel Erfolg durch Deutschland. Es wurde zweifach ausgezeichnet mit dem Publikumspreis der Kinderkulturtage Wiesbaden.

Beginn der Vorstellung im Beroder Bürgerhaus ist um 16 Uhr. Die Kinderkomödie ist geeignet für alle Menschen ab vier Jahren. Veranstalter ist das Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Berod und gefördert vom Land Rheinland-Pfalz. Der Eintritt kostet 3 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Foto: „L’Una Theater“