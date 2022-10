Veröffentlicht am 18. Oktober 2022 von wwa

MAINZ – Bürger besuchen Dr. Jan Bollinger (AfD) im Mainzer Landtag

Bürger und Mitglieder der AfD aus Neuwied und ganz Rheinland-Pfalz waren der Einladung des Neuwieder Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion Dr. Jan Bollinger (AfD) in den Mainzer Landtag gefolgt.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in geselliger Runde im Landtagsrestaurant „Rhein Tisch“ erfolgte die Einführung in die Plenararbeit des Landtags. Die Mitarbeiter des Landtags beantworteten alle Fragen und der Blick hinter die Kulissen des politischen Betriebs hat gezeigt, wie die parlamentarische Arbeit funktioniert. Die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Land, Bund und Kommunen sowie die Arbeit der Abgeordneten in den Ausschüssen, im Parlament und nicht zuletzt in den Wahlkreisbüros wurden anschaulich erklärt.

Nach der Einführung konnten die Teilnehmer von der Tribüne aus an einer Plenarsitzung teilnehmen, in der sich die einzelnen Fraktionen zum Haushaltsplan des Landes RLP positionierten.

Anschließend berichtete Dr. Bollinger über sein Aufgabengebiet im Mainzer Landtag sowie die Arbeit in Wahlkreis, Ausschüssen und Plenum. In der anschließenden Diskussionsrunde hatten die Bürger viel Zeit für Fragen. Dominant waren dabei der Rücktritt von Roger Lewentz, gefolgt von den hohen Energie- und Lebenshaltungskosten. Durch anhaltende Krisen, Krieg und Rezession sind viele Menschen beunruhigt und fühlen sich von der aktuellen Politik im Stich gelassen. Dr. Bollinger erklärte die Positionierung der AfD zu den wichtigsten Themen und Lösungsansätze wurden in konstruktiven Gesprächen erörtert.

Nach Erinnerungsfotos und dem Wunsch der Teilnehmer an weiteren Treffen bedankte sich Dr. Bollinger bei allen Teilnehmern für das rege Interesse und den Austausch in lockerer Atmosphäre mit dem Versprechen, dass weitere Treffen folgen werden.