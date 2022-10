Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 von wwa

NEUWIED-BLOCK – Emotionaler Abschied nach fast sechs Jahren Musikkirche in Block

Nach 34 Veranstaltungen und fast sechs Jahren im Neuwieder Stadtteil Block wechselt nun die Musikkirche Live von Neuwied nach Koblenz. Ab Dezember wird der „etwas andere Gottesdienst“ in der Jugendkirche „X-Ground“ gefeiert. Doch vorher gab es noch einmal die Möglichkeit, die MKL am bekannten Ort (Mittelweg 13) zu erleben. Das Team konnte noch mal dankbar zurückschauen auf viele erfolgreiche Jahre, mit der Erfahrung, dass es neue, zeitgemäße Gottesdienstformen in unserem Bistum gibt und diese auch angenommen werden“, so Frontfrau Margit Ebbecke aus dem MKL-Team. Der Abend wurde emotional und bewegend. Als Projekt in Kooperation mit dem damaligen Dekanat Rhein-Wied und der Pfarrei Engers-Block in Trägerschaft des Bistums entstanden, hat sich die Musikkirche MKL zu einer bistumsweit bekannten Gottesdienstform entwickelt. Vor der Pandemie besuchten rund 200 Menschen die musikalischen Gottesdienste. Während der Pandemie hat sich durch Streamings und andere Angebote eine digitale Gemeinde gebildet, die ebenfalls rund 200 Menschen umfasst.

Die Musikrichtung „Pop“ und der Song „You ́re the voice“ von John Farnham standen auch beim Abschied m Mittelpunkt. Fast zwei Dutzend Musiker begeisterten die Gäste. Neben spirituellen Momenten wie Gebete, Fürbitten und den anzünden von Kerzen, gab es noch die Einladung, sich im Anschluss bei „time & talk“ zu Brot, Wein und Selters treffen und auszutauschen.

„Das Projekt läuft zum 31. Dezember aus, sodass die MKL in die sogenannte Regelarbeit überführt werden muss. Das heißt, ein neuer Träger wird benötigt“, so Margit Ebbecke aus dem Team.

Die MKL hat dann ihr neues Zuhause in der Kinder- und Jugendfachstelle Koblenz mit der Jugendkirche X-Ground. Die stellte sich als idealer Partner dar, wo ab Dezember alle zwei Monate eine MKL stattfinden wird. „Der Standort bietet Räumlichkeiten für Bands, Chorproben und offene Meetings, einen großen Gottesdienstraum, ein Büro mit nötigem Equipment und was wichtig ist eine Geschäftsleitung“, erläutert Margit Ebbecke die Wahl. „Wir freuen uns, dass die MKL durch ihren besonderen Gottesdienst mit Pop und Rockmusik das spirituelle Angebot von Koblenz bereichern wird“, lässt Guido Goliasch aus dem Leitungsteam des Pastoralen Raums Koblenz wissen.

Die erste MKL in Koblenz (Moselweißer Straße 37) findet statt am Sonntag, 4. Dezember um 18 Uhr. (mabe) Fotos: Marlies Becker