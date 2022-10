Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schulbibliotheken: Kreis schlägt Budget für digitalen Ausbau vor

2019 hatte der Altenkirchener Kreistag mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, die vom Kreis finanzierten Stellen an den Schulbibliotheken der drei Kreis-Gymnasien in Altenkirchen, Betzdorf und Wissen nach dem Ausscheiden der jeweiligen Stelleninhaberinnen nicht erneut zu besetzen. Gleichzeitig wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit der Zukunft der Schulbibliotheken an den kreiseigenen Schulen mit Oberstufe, also auch an den Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Horhausen, Betzdorf-Kirchen und Hamm, beschäftigen sollte. Neben Vertretern der Kreistagsfraktionen waren hier auch Vertreter der jeweiligen Schulen beteiligt.

Schließungen standen nie zur Debatte

„Ziel und Aufgabe der Arbeitsgruppe war es“, so Landrat Dr. Peter Enders, auf dessen Initiative die Runde entstand, „zu überlegen, wie die Schulbibliotheken in Zukunft trotz Wegfall der Mitarbeiter-Stellen durch den Kreis unterstützt werden können. In der Öffentlichkeit wurde teilweise der – aus meiner Sicht unredliche – Eindruck erweckt, dass die Einrichtungen geschlossen werden sollten, das stand aber für uns zu keinem Zeitpunkt zur Debatte.“

Große Bandbreite

Mittlerweile hat die Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorgelegt, die im Sommer im Kreisausschuss vorgestellt wurden. „Es war natürlich nicht einfach, die Arbeitsweise und Konzepte der Schulen zu vergleichen, da die Bibliotheksstrukturen, die Medienbestände und die Schülerzahlen sehr unterschiedlich sind. Es gab Schulen, die haben schnell liefern können, andere haben etwas länger gebraucht, und die Pandemie hat das Ganze auch nicht beschleunigt. Da ist niemandem ein Vorwurf zu machen – im Gegenteil: Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Beteiligten, dass wir auf diese Weise ein Gesamtbild bekommen haben. Die eine Schule verfügt über bis zu 20.000 Medien, eine andere hat weniger als 1.000, teilweise arbeiten sehr vorbildlich Hilfskräfte aus der Schüler- und Elternschaft mit. Da haben wir eine große Bandbreite in der Organisation“, so Enders.

Ergebnisse im Kreisausschuss besprochen

Aus der Arbeitsgruppe und den Beratungen im Kreisausschuss ist nunmehr der Vorschlag entstanden, die Schulen gezielt mit einem Budget für den digitalen Ausbau der Schulbibliotheken zu unterstützen. In der Juni-Sitzung des Kreisausschusses hatte die Verwaltung informiert, dass dies Thema beim landesweiten Bibliothekstag im November 2021 gewesen sei. Den Schulbibliotheken komme dabei eine wichtige Rolle zu, Stichworte waren „selbständiges Lernen“ oder „Informations- und Recherchekompetenz“. Ein solches Budget könnte sich an Parametern wie Schülerzahlen und Medienbeständen orientieren.

Abschließende Entscheidung voraussichtlich im Dezember

Gemäß Kreisausschuss-Entscheidung vom Juni sind derzeit die Fraktionen am Zug. Dort werden die Überlegungen, auch zur Höhe des Budgets, nun weiter beraten, bevor in den Sitzungen der Kreisgremien zum Jahresende – traditionell die Sitzungen der Haushaltsberatungen – Entscheidungen getroffen werden können. Landrat Enders: „Es geht ja dabei auch um Planungssicherheit für alle Beteiligten.“

Foto: Für die Schulbibliotheken schlägt der Kreis ein Budget für den digitalen Ausbau vor. (Archivfoto: Kreisverwaltung)