29. Westerwälder Mineralienbörse in Horhausen erfreut sich großer Besucherzahl

Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 von wwa

HORHAUSEN – 29. Westerwälder Mineralienbörse in Horhausen – Farbige Fluorite auf der Mineralienbörse

Sonntag, 16. Oktober 2022 öffnete um 10:00 Uhr die 29. Westerwälder Mineralienbörse die Türen des Kaplan-Dasbach-Hauses in Horhausen. Um 12:00 Uhr gab Bürgermeister Fred Jüngerich gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Vereins „Stein Reich“ Frank Waage und seiner Stellvertreterin Martina Beer den offiziellen Startschuss.

Die „Westerwälder Ausstellung und Börse für Mineralien, Fossilien und Schmuck“ – kurz „Mineralienbörse“ genannt – ist mittlerweile weit über die Grenzen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt und beliebt.

Die Westerwälder Mineralienbörse fand sich in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Fred Jüngerich. Unterstützt wurde sie von der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und der Ortsgemeinde Horhausen sowie eben dem Verein „Stein-Reich e.V. Peterslahr“, der Ausrichter ist.

In diesem Jahr standen die farbigen Fluorite im Fokus der Veranstaltung, die Aussteller boten Edelsteine und Mineralien an, sowie Mineralienfunde des Bergbaues aus heimischen Regionen. Auch die bei Groß und Klein beliebte „Steinknacke“ war wieder vor Ort und im Einsatz. Der Verein Stein-Reich bot zusätzlich eine Tombola für alle Besucher an, die auch reichlich in Anspruch genommen wurde.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Das Team vom Verein Stein-Reich versorgte die Besucher in der gemütlichen Cafeteria mit Kaffee und Waffeln sowie weiteren kleinen Köstlichkeiten. Bereits kurz nach Öffnung der Tür strömten die Besucher ins Kaplan-Dasbach Haus. Der gute Besuch hielt bis zum Toresschluss an. Fotos: Renate Wachow