Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Abenteuer Heimat“ endet mit Zeitreise in die Bergbau-Epoche

Mit einer Exkursion nach Steinebach endet am kommenden Sonntag, 23. Oktober, die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ von Kreisvolkshochschule Altenkirchen und Westerwald-Touristik-Service. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Barbaraturm (Foto) auf der Steineberger Höhe. Nach der Besichtigung des ehemaligen Förderturms und der Möglichkeit, über die 96 Stufen auf die Aussichtsplattform zu gelangen, findet eine geführte Wanderung statt, die die Teilnehmenden über die Steineberger Höhe vorbei an Spuren des Übertage-Abbaus von Eisenerz führt. Auf diesem Weg erreicht man die noch sichtbare Pinge, die eine katastrophale Rolle bei dem größten Bergwerksunglück in der Region spielte, bei der vor 150 Jahren 14 Bergleute ihr Leben verloren.

Weiter geht es vorbei an den teilweise noch erhaltenen Tagesanlagen der Grube Bindweide hinab zum Besucherzentrum des Bergwerks. Anschließend findet eine Führung durch die Grube statt, die mit der Einfahrt der Grubenbahn beginnt. Die Führung ist ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt und bietet Einblicke in die Welt der frühen Montanindustrie an Sieg, Heller und Wied. Dr. Joachim Schneider, Bergwerksführer in der Grube Bindweide und zertifizierter Natur- und Landschaftsführer, begleitet die Gruppe.

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812213, Web: vhs.kreis-ak.eu. Foto: Dominik Ketz