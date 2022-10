Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

LEUBSDORF – Verkehrsunfallflucht in Leubsdorf

In der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag, 12. bis 14. Oktober 2022 wurde ein Vorgartenzaun durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Vor Ort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, welche zwecks Gewinnung weiterer Anhaltspunkte ausgewertet werden. Hinweise werden an die 02644 9430 oder per E-Mail an PILinz@polizei.rlp.de erbeten. Quelle: Polizei