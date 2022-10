Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

BENDORF – Einbruchsdiebstahl in Bendorf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15 auf 16. Oktober 2022 brachen unbekannte Täter in der Sayner Straße 55 in ein Doppelhaus ein. Die Täter stiegen mit einer Leiter im Innenhof in ein Fenster im 1. Stock ein. Das Fenster wurde aufgehebelt. Der Geschädigte musste feststellen, dass ein größerer Geldbetrag im tausender Eurobereich aus der Wohnung entwendet wurde. Mögliche Zeugen der Tat, oder Personen die Hinweise zu dieser geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Quelle: Polizei