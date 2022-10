Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

BENDORF – Körperverletzung bei einer Schlägerei in Bendorf

Am Samstagabend, 15. Oktober 2022, wurde der Polizei um 20:25 Uhr eine Schlägerei zwischen 10 bis 20 Personen in der Hauptstraße 107 vor einem Döner-Imbiss gemeldet. Vor Ort trafen die Polizeikräfte zahlreiche Personen an. Die tatbeteiligten Personen hatten sich jedoch bereits entfernt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde ermittelt, dass der Auseinandersetzung eine Streitigkeit im Straßenverkehr zu Grunde lag. In der Folge attackierten zwei Tatverdächtige einen anderen Verkehrsteilnehmer. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Zeugen werden daher gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Quelle: Polizei