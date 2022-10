Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

WEITERSBURG – Diebstahl aus KFZ in Weitersburg

Unbekannte Täter schlugen am Freitagabend, 14. Oktober 2022, in der Zeit zwischen 20:00 und 22:15 Uhr an einem parkenden PKW Ober der Heege 7 die Fensterscheibe der Beifahrerseite sein. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginneren eine Umhängetasche entwendet. In der Tasche befand sich Bargeld. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Die Polizei weist daraufhin, dass Wertgegenstände nie offenkundig im Fahrzeug hinterlassen werden sollten. Quelle: Polizei