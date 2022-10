Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

BETZDORF – Anja Nothdurft vom Schützenverein Westerburg ist neue Schützenkönigin des Schützenkreises 132

Im Rahmen des Bezirksschützenball wurde auch das Ergebnis des Schießens um die Kreiskönigswürde bekannt gegeben. Mit einem 79 Teiler hat Anja Nothdurft vom SV Westerburg das Schießen gewonnen und ist somit neue Kreiskönigin des Schützenkreises 132. Platz zwei ging an Monika Westhöfer vom SV Hachenburg (92,0), Platz drei an Dr. Georg Binder vom SV St. Hubertus Rennerod (141,0) und Platz vier an Judith Triesch vom SV Gut Ziel Kaaden (288,0). Foto: BZ 13