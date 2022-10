Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

BETZDORF – Ehrungen im Jugendbereich des Schützenbezirk 13 Altenkirchen im Rahmen des Bezirksschützenball

Folgende Jugendliche haben für den Bezirk bei überregionalen Schießen teilgenommen und werden in den Erwachsenenbereich verabschiedet:

Julia Brück Wissener SV; Maximilian Barthel Wissener SV; Dominik Zeuner Wissener SV; Selina Niederhausen Altenkirchener SG; Laura Borheier SV Adler Michelbach; Moritz Keller SV Im Grunde Marenbach/SV Elkhausen-Katzwinkel; Kevin Jörg SV Elkhausen-Katzwinkel/SV Im Grunde Marenbach; Romina Hammen SV Höhn/SV Weitefeld; Felix Hugarowitsch SV St. Hubertus Rennerod.

Teilnehmer Landesjugendsportfest 2022:

Lana Brucherseifer Wissener SV; Melina Wendler Wissener SV; Carla Schmidt Wissener SV; Lena Liebegott SV Im Grunde Marenbach; Anton Trapp KKSV Daaden; Jan Luis Böhmer SV Elkhausen-Katzwinkel.

Teilnehmer Hogrefe Pokal 2022:

Maria Hilkhausen Altenkirchener SG; Ursula Rosenbauer SV Tell Kirchen; Dieter Neuendorf SV Tell Kirchen; Peter Gerber SV Tell Kirchen.

Teilnehmerinnen Bezirksdamenvergleichskampf:

Sigrid Vogt KKSV Daaden; Kathrin Warda KKSV Daaden.

Bezirksjugendkönigsschießen 2022

Bezirksjugendkönig ist Leonard Theiss SV Im Grunde Marenbach; Platz 2: Pascal Eitze SV Adler Michelbach; Platz 3: Max Weidenbruch Wissener SV