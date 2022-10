Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in der Rainstraße in Betzdorf

Samstagmorgen, 15. Oktober 2022 ereignete sich um 04:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rainstraße in Betzdorf. Eine 57-jährige Fahrerin eines Peugeots beabsichtigte von der Rainstraße aus in die Oehndorfstraße abzubiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt der aus der Eberhardystraße kommenden und bevorrechtigten 51-jährigen Fahrerin eines Smarts. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei