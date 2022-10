Verkehrskontrolle in Elkenroth – Dieselklau erwischt

Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

ELKENROTH – Verkehrskontrolle in Elkenroth

Samstag, 15. Oktober 2022 führten Beamte der Polizei Betzdorf in der Weitefelder Straße in Elkenroth eine Verkehrskontrolle mit einem 55-jährigen Fahrer eines Audis durch. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann zwar einen rumänischen Führerschein vorzeigen konnte, dieser jedoch zuvor aus einem georgischen Führerschein umgeschrieben wurde. Somit hat der Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit. Da der Fahrer auch schon bereits mehrfach diesbezüglich in Erscheinung getreten war, wurde der PKW sichergestellt. Weiterhin konnte im Kofferraum des PKW ein Kanister mit Dieselkraftstoff sowie diesel-feuchte Schläuche mit Pumpeinheit aufgefunden werden. Es besteht daher der Verdacht, dass dieser zuvor den Diesel entwendet hatte. Es wurden daher diverse Strafanzeigen gegen den Mann gefertigt. Quelle: Polizei