Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall auf der L280 zwischen Schutzbach und Alsdorf

Freitagabend, 14. Oktober 2022 ereignete sich gegen 20:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 280 zwischen Schutzbach und Alsdorf. Ein 18-jähriger Fahrer eines Opel Corsa geriet vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Quelle: Polizei