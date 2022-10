Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

HERDORF – Trickdiebstahl von Zigaretten in einem Supermarkt in Herdorf

Freitagabend, 14. Oktober 2022 wurde der Polizei Betzdorf gegen 20:00 Uhr ein Trickdiebstahl von Zigaretten in einem Supermarkt in Herdorf gemeldet, bei dem drei Täter mit einem PKW aktuell flüchtig wären. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein in Frage kommender PKW, besetzt mit zwei männlichen Personen, kontrolliert werden. Im Kofferraum wurde eine Vielzahl an Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gefunden und sichergestellt. Der 19-jähriger Insasse konnte zweifelsfrei durch Videoaufnahmen aus dem Markt als Täter identifiziert werden. Dieser sowie sein 24-jähriger Begleiter wurden vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz einem Haftrichter vorgeführt. Der PKW, ein Porsche Cayenne, wurde sichergestellt. Quelle: Polizei