Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

BETZDORF – Dieselspur von Kirchen bis Herdorf, Schutzbach, Betzdorf, Elkenroth

Freitagmittag, 14. Oktober 2022 wurde gegen 13:30 Uhr eine Dieselspur von Kirchen Ortsteil Herkersdorf bis in die Hauptstraße in Kirchen gemeldet. Der Verursacher konnte von der Polizei ermittelt werden. Aufgrund der Verunreinigung auf der Fahrbahn ereigneten sich mehrere Unfälle.

Eine 19-jährige Fahrerin eines VW kam auf der Dieselspur ins Schleudern und stieß gegen einen Bordstein. Am Fahrzeug sowie am Bordstein entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Darüber hinaus kam noch ein 17-jähriger Fahrradfahrer zu Fall, der sich jedoch nicht verletzte. Es entstand lediglich Sachschaden an dem e-Bike. Die komplette Fahrbahn nach Herkersdorf musste für die anschließende Reinigung durch ein Fachunternehmen gesperrt werden. Quelle: Polizei