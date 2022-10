Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Hauptschulabschluss erfolgreich nachholen – vhs Neuwied bietet zusätzliche Hilfe für Berufsreifekurs

Die vhs Neuwied unterstützt erstmalig Erwachsene, die ihren Hauptschulabschluss nachholen, mit weiteren Hilfsangeboten parallel zum aktuellen Berufsreifekurs der vhs.

Fast sechs Prozent der deutschen Schülerinnen und Schüler im Abgangsjahr 2020 beendeten ihre Schullaufbahn ohne einen Hauptschulabschluss. Diese Berufsreife wird als grundlegende Eingangsvoraussetzung sowohl für die Berufsausbildung als auch für Fort- und Weiterbildung angesehen. Fehlt er, sind nachfolgende Probleme wie Arbeitslosigkeit und Überschuldung wahrscheinlicher. Zunehmend mehr junge Menschen haben geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. „Die vhs Neuwied bietet mit dem Berufsreifekurs daher jungen Erwachsenen eine zweite Chance“, erläutert vhs-Fachbereichsleiterin Karolina Paus.

Der aktuelle Kurs hat bereits begonnen. Dabei bereiten sich die Teilnehmenden im Abendunterricht nun neun Monate lang auf ihre von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und der Stadt Neuwied geförderte Abschlussprüfung vor. Zudem erhielt Karolina Paus für den aktuellen Jahrgang zusätzliche Mittel. So können die Teilnehmenden von Oktober an freitags und samstags zusätzliche Nachhilfe in Anspruch nehmen. Da das Lernen als Erwachsener große Herausforderungen mit sich bringen kann, lud Karolina Paus außerdem erstmalig Melanie Oehl, Referentin für Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt, für weitere Hilfestellungen ein.

Oehl erklärte den Teilnehmenden, wie man sich einen Arbeitsplatz einrichtet und sich organisiert. Ebenfalls vermittelte sie Hintergrundwissen zu den Ursachen von Stress und gab Tipps zu Entspannungsübungen wie Fantasiereisen oder progressive Muskelentspannung. Diese Veranstaltung und die zur Verfügung gestellten Entspannungstees sowie vitaminreiche Kräutersamen zur eigenen Anzucht von Kräutern wurden mit Mitteln der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. gefördert.

Die Anmeldephase für den Folgejahrgang des Berufsreifekurses der vhs Neuwied beginnt im Januar 2023. Weiter Informationen gibt es im Internet unter www.vhs-neuwied.de.