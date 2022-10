Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

HERDORF – Unternehmer fragten CDU-Bundestagsabgeordneten

Unter dem Motto „Unternehmer fragen, Politiker antworten“ fand auf Initiative des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVM) eine Diskussionsrunde mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (vorne links) bei der Schmidt Zerspanungstechnik GmbH in Herdorf statt. „Wir freuen uns, dass Erwin Rüddel von den angefragten Bundestagsabgeordneten unseres Wahlkreises als erster und bisher einziger uns geantwortet und seine Zusage gegeben hat“, betonte Matthias Merzhäuser, der Beauftragte des Verbandes. Bei der Diskussion ging es um die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die gerade auch in der Region die mittelständischen Unternehmen derzeit vor große Probleme stellen. Sowohl die steigenden Energiepreise als auch weiterhin gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Bürokratie und eine hohe Inflation verunsichern die Märkte und hemmen die Risiko- und Investitionsbereitschaft. Das bestätigte ebenso der gastgebende Geschäftsführer Wolfgang Otterbach. Erwin Rüddel berichtete und bewertete dazu detailliert die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen aus der Bundeshauptstadt. „Ich danke für die Initiative dieses guten Austausches. Für meine Arbeit in Berlin ist es entscheidend, die Lage und Probleme der heimischen Unternehmen gut zu kennen“, bekräftigte Erwin Rüddel. Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel