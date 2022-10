Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

HELMENZEN – Ho Ho Ho, es ist wieder soweit! – Neunte Weihnachtsmarkt in Helmenzen

Am Samstag, den 26. November 2022 findet rund um den Denkmalplatz und die Eule der diesjährige Weihnachtsmarkt statt. Es werden viele interessante und attraktive Verkaufs-Stände geboten, die ihre Waren liebevoll hergestellt haben und anbieten. Es dürfte für Jeden etwas dabei sein, alles was man so auf einem Weihnachtsmarkt sucht und finden möchte. Natürlich auch kulinarische Genüsse, sowie heiße und kalte Getränke. Beginn ab circa um 12:30 Uhr. Die Ortsgemeinde freut sich auf die Aussteller mit ihren Marktständen sowie auf das Erscheinen vieler Besucher bei hoffentlich schönem Winter-Weihnachts-Wetter. Bis dahin, bleiben Sie gesund, dann sehen wir uns am 1. Adventssamstag in Helmenzen, Ortsbürgermeister Klaus Schneider. Für Nachfragen und weitere Info`s Tel.: 0160 94468349. Fotos: Archiv: BK