Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

BENDORF – Lana Horstmann diskutierte mit Schülerinnen und Schülern aus Ungarn und Bendorf

Die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann war zu Gast am Wilhelm-Remy-Gymnasium in Bendorf (WRG). Am WRG Bendorf als Europaschule ist es gute Tradition einmal jährlich ungarische Austauschschülerinnen und -schüler aus der Oberstufe sowie begleitende Lehrkräfte vom Radnóti Gymnasium aus Szeged zu begrüßen. Auf Einladung von Oberstufenleiter Sven Störmer war die SPD-Politikerin Horstmann gemeinsam mit ihrem Büroleiter Janick Helmut Schmitz zur Gesprächsrunde mit den rund 30 jungen Erwachsenen geladen, um zusammen über Themen im Bereich Migration, Integration, Chancen sowie den europäischen Zusammenhalt zu sprechen.

„Es ist so wichtig, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, sich mit Politikerinnen und Politikern auszutauschen, damit unsere Grundwerte wie Freiheit, Demokratie, das Recht auf Selbstentfaltung und vieles mehr bestmöglich vermittelt werden können“, so die Landtagsabgeordnete Horstmann.

Dabei stießen die Schülerinnen und Schüler ebenso lebhafte Gespräche zu Punkten wie Klimaschutz, Studienbedingungen, bezahlbarem Wohnraum oder auch Arbeitsmarktentwicklungen an. Darüber hinaus wurde sich sehr interessiert gezeigt zum Umgang mit ukrainischen Geflüchteten sowie zur Frage, was diese Herausforderungen für Europa bedeuten. Gemeinsam waren sich alle Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer einig, dass Frieden die wichtigste Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.

„Dieser Austausch hat bestens gezeigt, dass der Wunsch nach einem friedlichen Miteinander und einer ebenso friedlichen Zukunft unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder irgendwelchen Ländergrenzen besteht. Hierfür müssen wir uns tagtäglich aufs Neue engagieren, damit unsere Demokratien stark bleiben“, so Lana Horstmann abschließend.

Foto: „Die Schülerinnen und Schüler aus Ungarn und Bendorf hatten viel Freude bei der Gesprächsrunde über politische und gesellschaftliche Themen mit der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann, die der Einladung von Oberstufenleiter Sven Störmer (beide Mitte) gerne folgte.“