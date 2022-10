Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

HORHAUSEN – Mineralienbörse am Sonntag, 16.Oktober 2022, 10:00 bis 17:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in 56593 Horhausen – Offizielle Eröffnung um 12 Uhr mit dem Thema der Börse: Farbige Flourite – Die Mineralienbörse jährt sich 2022 zum 29. Mal.

Der Verein Stein-Reich e.V. wird durch die Ortsgemeinde Horhausen und die Verbandsgemeinde Flammersfeld unterstützt. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Fred Jüngerich. Ansprechpartnerin VG: Martina Beer, Tel. 02685/81-193 oder tourist-info@vg-ak-ff.de

Die 1. Börse fand im März 1990 in Verbindung mit der 25jährigen Schließung der Grube Georg statt. Als sich 2001 keiner mehr bereit erklärt hatte die Börse weiter auszurichten, hat 2002 der Verein Stein Reich e. V. auf Anfrage der Verwaltung, diese Funktion übernommen. Manfred Flinzner, hatte hierfür das nötige Hintergrundwissen, bedingt durch seinen Arbeitsbereich – Firma Stoneland, Großhandel für Mineralien und Edelsteinen in Peterslahr.

Der Verein hatte sich deshalb im Frühjahr 2001 gegründet und feiert in diesem Jahr bereits sein 21jähriges Bestehen. Der Verein besteht aus 8 offiziellen Mitgliedern, die auf der Börse immer alle in irgendeiner Form im Einsatz sind und 4-5 freiwilligen Helfern, die bei den Veranstaltungen den Verein unterstützen

Vorstandswechsel im Jahr 2021: Manfred Flinzner hat nach 20 Jahren seinen Vorstandsvorsitz und Markus Beer den stellvertretenden Vorsitz abgegeben. Neuer Vorsitzender Frank Waage, neue Stellvertreterin: Martina Beer. Vereinsmitglieder sind: Sigrid und Frank Waage, Margot und Manfred Flinzner, Martina und Markus Beer, Brigitte Beer sowie Klaus Brommenschenkel.

Mineralien, Kristalle und Edelsteine haben den Menschen schon immer fasziniert. Dies belegen auch die Besucherzahlen der vergangenen Mineralienbörsen – (zwischen 300 und 500 Besucher). Hinter dieser Veranstaltung steht aber auch ein Stück Heimatpflege, die an die Bedeutung des Bergbaus in der heimischen Region erinnert. Ohne Aussteller kann keine Börse stattfinden und wir haben 18 Aussteller, die am 16. Oktober 2022 teilnehmen. Foto: Archiv: BK