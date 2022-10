Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Parlamentarischer Abend des Paritätischen in Mainz – Interessanter Austausch zum Thema „Gemeinnützigkeit“ zwischen Fraktionen & Verband sorgte für eine kurzweilige Veranstaltung

Bereits zum vierten Mal hat der Paritätische Rheinland-Pfalz – Saarland die Mitglieder der Fraktionen im rheinland-pfälzischen Parlament am Donnerstag den 13. Oktober zu seinem Parlamentarischen Abend in den Mainzer Landtag geladen. Es ist inzwischen zur Tradition geworden, diese Veranstaltung dazu zu nutzen, sich über aktuelle sozialpolitische Fragen miteinander auszutauschen und so die Zusammenarbeit, die in vielen Bereichen sehr eng und produktiv ist, weiter auszubauen.

So betonte auch Sozialminister Alexander Schweitzer in seinem Grußwort die hohe gegenseitige Wertschätzung und Bedeutung des intensiven Austauschs mit dem Paritätischen, den er, zusammen mit den anderen Akteuren der Freien Wohlfahrtspflege, gerade in der aktuellen Zeit, als tragende Säule unseres gesellschaftlichen Miteinanders beschrieb: „Gerade jetzt müssen wir gemeinsam versuchen, die Gesellschaft zusammenzuhalten und darauf zu achten, dass niemand aufgrund der zahlreichen Krisen durchs soziale Raster fällt.“

Als Inputgeber des Abends war Dr. Joachim Rock, Referent für Europa- und Sozialpolitik des Paritätischen Gesamtverbandes Berlin, in den Landtag gekommen, um in seinem Impulsvortrag zum Thema „Gemeinnützigkeit“, diese als Grundlage demokratiebildender Strukturen und zivilgesellschaftlichen Handelns herauszustellen.

Die Arbeit der gemeinnützigen Wohlfahrtspflege ist – anders als bei gewerblichen Anbietern – nicht von der Gewinnmaximierung motiviert, sondern von Werten wie Vielfalt, Miteinander und Diversität. Das Ziel ist es nicht, Kennzahlen zu erfüllen, sondern die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft zu fördern und bei der Bewältigung von sozialen Krisen zu helfen.

„Solche ungezwungenen Veranstaltungen, wie der Parlamentarische Abend, sind unabdingbar, um abseits des politischen Trubels die Gemeinsamkeiten und Stärken herauszuarbeiten“, finden auch Michael Hamm und Regine Schuster von der Landesgeschäftsführung des Paritätischen Rheinland-Pfalz – Saarland.

Dass dieses Veranstaltungskonzept für alle Beteiligten ein Gewinn ist, konnte man auch daran erkennen, dass sich, noch lange nach dem offiziellen Teil des Abends, in lockerer Atmosphäre weiter ausgetauscht wurde.