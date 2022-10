Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Beschluss im Kreisausschuss: Förderung von Armutsprojekten geht weiter

Seit 2008 fördert der Landkreis Altenkirchen verschiedene Projekte der Neuen Arbeit Altenkirchen und der Caritas in Betzdorf zur Bekämpfung von Armut in der Region. Das wird auch in den nächsten beiden Jahren der Fall sein, wie der Kreisausschuss einstimmig beschlossen hat, nachdem die Geschäftsführerin der Neuen Arbeit, Stefanie Schneider, und Caritas-Direktor Eberhard Köhler die so genannten Armutsprojekte skizziert hatten. Pro Jahr werden knapp 100.000 Euro an die beiden Träger fließen.

Die Zielgruppen der Projekte sind Langzeitarbeitslose und ihre Familien, Sozialhilfeempfänger und andere Menschen mit geringem Einkommen oder in schwierigen sozialen Lebenslagen. In Altenkirchen gibt es beispielsweise die Lernküche und die Alltagshilfen der Neuen Arbeit, die Caritas betreut und berät Spielsüchtige, unterhält ein Perspektivenbüro und betreibt in Kirchen die „Jungenthaler Börse“, wo gebrauchtes Mobiliar angeboten wird.