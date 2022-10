Veröffentlicht am 14. Oktober 2022 von wwa

HORHAUSEN – Vandalismusschäden in Horhausen und Güllesheim

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld investiert nicht nur in Neubauten wie das Hallenbad in Altenkirchen oder die Kindertagesstäte in Güllesheim, sondern auch in die Unterhaltung der in ihrem Verantwortungsbereich liegenden Objekte, wie Schulen, Kindergärten und Sportanlagen. Aktuell müssen zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungskosten auch noch Geldmittel zum Schutz der Objekte im Bereich Horhausen und Güllesheim aufgewendet werden.

Auf Grund der seit circa acht Wochen andauernden Vandalismus-Vorfälle wurde nun ein Wachdienst mit der Objektsicherung beauftragt. Die Kosten hierfür werden pro Monat circa 2.000 Euro betragen, die im Haushalt der Verbandsgemeinde bereitgestellt werden müssen. Anfragen auf Kostenbeteiligung wurden abgelehnt. Der Busbahnhof, die Raiffeisenhalle und der Sportplatz in Güllesheim werden auch durch Schüler der IGS benutzt, deren Trägerschaft beim Kreis liegt.

„Es kann nicht sein, dass ein Teil unserer Gesellschaft permanent staatliches Eigentum beschädigt und die Solidargemeinschaft solche Schäden bezahlen muss. Auch die Kosten des Sicherheitsdienstes gehen alleine mit der Verbandsgemeinde und damit mit dem Steuerzahler nach Hause. Ich erhoffe mir insofern ein verschärftes Einschreiten durch die staatlich zuständigen Stellen. Sollten die Täter überführt werden, müssen durch verschärfte Verurteilungen Exempel statuiert werden.“, so Bürgermeister Fred Jüngerich.

Neben den materiellen Beschädigungen ist es für alle Beteiligten, von der Schulleitung über das Kollegium bis hin zu den Hausmeistern und dem Sachbearbeiter bei der Verwaltung, keine Freude morgens zur Arbeit zu fahren, da man sich fragt: Was wird heute Nacht schon wieder passiert sein? Der erste Gang der Hausmeister ist also ein Rundgang um die betroffenen Gebäude um festzustellen, welche Farbe zum Graffiti dazu gekommen ist.

Alleine in den letzten drei Tagen wurden an der Schranke am Busbahnhof ein Schrankenbaum abgebrochen und der andere verbogen – Fazit: Totalschaden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Eier gegen die Fassade der Grundschule geworfen und Blumen aus dem Schulgarten rausgerissen. Auch am Donnerstagmorgen, 13. Oktober 2022, kam eine WhatsApp des Hausmeisters ins Rathaus mit den neusten Bildern von Eierwürfen gegen die Fassade und Farbschmierereien – diesmal in Grün, nachdem Blau, Schwarz, Rot und Gold anscheinend aufgebraucht sind.

In unschöner Erinnerung bleibt der „Vandalismus-Zug durch die Gemeinde“ im November 2020, als es, beginnend an der katholischen Kirche in Horhausen, über den Kindergarten bis zum Busbahnhof, zu massiven Beschädigungen und auch tätlichen Angriffen gekommen ist. Wie wir heute wissen, waren diese „kleineren“ Sachbeschädigungen wohl nur die Ruhe vor dem Herbststurm 2022.

In den letzten zwei Jahren kam es u.a. zu folgenden Sachbeschädigungen:

Grundschule Horhausen. Graffiti auf Kunststofflaufbahn (April 2021)

Busbahnhof. brennende Mülltonnen, Flaschenwürfe, Müllablagerungen (Juli 2022)

Soccer-Cage am Sportplatz in Güllesheim. Baumbeschädigungen (Juli 2022)

Raiffeisenhalle. demolierter Schaukasten, Trinkgelage im Innenhof (September 2021)

Raiffeisenhalle. Bäume gefällt (Juni 2020)

Chronologie der letzten acht Wochen:

Beginn am Dienstag, 16. August 2022. Hausfriedensbruch Grundschule Horhausen – durch Polizei Straßenhaus festgestellt. Die Täter sind der Polizei bekannt und mittlerweile wurden Strafanträge gegen drei Jugendliche gestellt.

Festgestellt am Montag, 22. August 2022: erste Graffiti-Schmierereien (blaue Farbe), Grundschule Horhausen und Raiffeisenhalle

Festgestellt am Freitag. 26. August 2022: zweite Graffiti-Schmierereien (hauptsächlich Raiffeisenhalle, hauptsächlich schwarze Farbe und eine Stelle mit goldener Farbe)

Festgestellt am Mittwoch, 05. Oktober 2022: dritte Graffiti-Schmierereien (hauptsächlich Raiffeisenhalle, goldene Farbe), Schmierereien auch an der Grillhütte in Bürdenbach

Festgestellt am Dienstag, 11. Oktober 2022: Beschädigung Schranke Busbahnhof (wird nun zum mindestens dritten Mal ausgetauscht)

Festgestellt am Donnerstag, 13. Oktober 2022: weitere Graffiti-Schmierereien an der Grundschule in Horhausen (grüne Farbe)

Verschiedenes (ohne Datum): Busbahnhof – Mülltonnenbrände, Vandalismus