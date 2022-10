Veröffentlicht am 14. Oktober 2022 von wwa

PUDERBACH – Mujezinovic mit Gold und Silber in Liege – Platz 3 für Weiler und Schiefelbein – Insgesamt vier Medaillen für das KSC Karate Team bei der Open International de la Provinve de Liege in Belgien.

Insgesamt 951 Starter aus 14 Nationen gingen an den Start. Darunter viele Top Athleten aus den Nationen, wodurch das Niveau sehr hoch war. Samria Mujezinovic konnte sich in diesem gut besetzten Feld in der U21 durchsetzen und gewann Gold. In der Leistungsklasse musste sie sich im Finale knapp mit 2:3 geschlagen geben: Silber. Mariel Weiler (U18) hatte gleich in der ersten Runde eine sehr starke Kontrahentin. über die Trostrunde erreichte Sie im Anschluss noch Rang 3. Jonas Schiefelbein (U12) erkämpfte sich in den Kata Wettbewerben einen dritten Platz. Gegen den späteren Sieger unterlag er im Halbfinale denkbar knapp. Platz 3 ging im Anschluss sicher mit 5:0 an Schiefelbein. Dana Wybraniec (U12) und Finley Becker (U14) konnten sich noch den fünften Rang erkämpfen, Paul Klein (I10) und Ben Swidersky (U14) wurde siebter, Gina Haucke (U12 Kata) neunte.