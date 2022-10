Veröffentlicht am 16. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einladung zur 8. IHK-Expertenrunde Vertrieb

Einladung zur 8. IHK-Expertenrunde Vertrieb am Donnerstag, den 3. November 2022, ab 18:00 Uhr in die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9 in 57610 Altenkirchen. Der inhaltliche Fokus liegt auf dem Thema: „Neue Trends im B2B Vertrieb: banal, bekannt, bedeutsam“

Referent und Vetriebs-Experte Thomas Kaleja von der KeTu consult Montabaur wird in seinem Vortrag folgende Fragestellungen im Dialog beleuchten: Aktuelle und vorhersehbare Anforderungen am B2B-Vertrieb; Top Trends im B2B-Vertrieb (Best Practice Initiativen); Welche Trends sind für Sie relevant – heute, morgen, übermorgen?

Das wichtigste Element dieser Expertenrunden ist der Erfahrungsaustausch. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 Personen begrenzt.

Anmeldung bis zum 28. Oktober 2022 per Mail an fein@koblenz.ihk.de oder telefonisch unter 02681-878977-12 (Lars Lettau)