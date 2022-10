Veröffentlicht am 15. Oktober 2022 von wwa

KIRCHEN – Kirchener Unternehmergespräche – Kooperationsveranstaltung der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen bietet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) einen Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region an. In den Gesprächen stehen aktuelle Themen wie die Energiekrise, Gewerbeflächenmangel, Stärkung der Innenstädte, Bürokratieabbau oder der akute Fachkräftemangel im Mittelpunkt. Darüber hinaus möchten wir mit den Teilnehmenden über zukünftige Wirtschaftstrends und mögliche Handlungsfelder sprechen.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 15. November 2022 von 17:30 bis 19:00 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg), Lindenstraße 1, 57548 Kirchen (Sieg) statt.

Nach einem kurzen Grußwort von Verbandsbürgermeister Andreas Hundhausen gibt Ihnen Wirtschaftsförderer Tim Kraft einen Überblick über aktuelle Projekte und geplante Aktivitäten in der Verbandsgemeinde. Anschließend folgt die Vorstellung einiger kostenloser IHK-Unterstützungsangebote, wie z.B Steuerberater- und Rechtsanwaltssprechtage oder die IHK-Lotsen durch IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting und IHK-Regionalberater Frederik Fein. Ebenfalls erwartet Sie ein informativer und kurzweiliger Vortrag zum Thema „Herausforderungen der Digitalisierung“. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen und neue Netzwerke zu knüpfen.

Anmeldung erbeten bis zum 4. November 2022 per Mail an fein@koblenz.ihk.de oder telefonisch unter 02681 87897-12.