ALTENKIRCHEN – Nah bei den Menschen sein – so fühlt sich Respekt an

Die Landfrauen aus den Dörfern rund um den Beulskopf hatten zu einer Informationsveranstaltung in das Bürgerhaus in Elsen eingeladen. Zu Gast waren die Geschäftsführerin Margit Strunk und die Diplom-Pädagogin Annette Hoffmann-Kuhnt, beide vom Diakonischen Werk in Altenkirchen.

Frau Strunk stellte die einzelnen Fachbereiche der Diakonie vor unter dem Aspekt „Nah bei den Menschen sein“. Frau Hoffmann-Kuhnt erläuterte das neue Angebot der Diakonie, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB). Hier können sich Menschen mit Behinderungen, Menschen die krank sind und eventuell mit einer Behinderung rechnen müssen und Angehörige von Menschen mit Behinderungen Hilfe und Unterstützung holen wenn sie Fragen monetärer oder anderer Art haben. Zusätzliche Orientierung gab es anhand von Flyer und Informationsmaterial.

Bei Kaffee und Kuchen gab es Gelegenheit zum Austausch und für Fragen. Die Organisatorinnen Heike Fuchs und Alma Lindlein bedankten sich bei den Referentinnen, den Kuchenbäckerinnen und allen Helfern.