Veröffentlicht am 14. Oktober 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN Apfel, Kürbis, Zwiebel und Co

Die Früchte des Herbstes eingefangen haben die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen. In Iris Küche in Dienerten zauberten sie unter der Anleitung von Melanie Henn so schmackhafte Sachen wie Linse-Kürbis-Eintopf, Baguette mit Oliven-Paste, Breznknödel mit Speck und Zweiebelkuchen. Anschaulich erläuterte Frau Henn die Herstellung von Apfelsaft und Bratapfelkonfitüre im Thermomix. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem sehr leckeren Apfel-Zimt-Likör. Die Teilnehmerinnen waren sich einig, dass man mit dem Thermomix schnell und unkompliziert arbeiten kann und dankten Iris Ansbach und Uta Räder für die Organisation des Abends.